Prinz Andrew hat gezahlt – aber woher kam das Geld?

Anzeige

Anzeige

London. Die ganze Welt wollte wissen, ob sich Prinz Andrew tatsächlich in den USA vor Gericht wegen Missbrauchsvorwürfen verantworten muss. Die heute 38-jährige Virginia Giuffre warf ihm vor, sie als Minderjährige misshandelt zu haben, dreimal auf den Anwesen des mittlerweile verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein – in London, New York und auf den Jungferninseln. Sie verklagte ihn vor einem Gericht auf Schadensersatz. Prinz Andrew hätte am 10. März unter Eid Aussagen müssen.

Dann die Überraschung: Mitte Februar einigte er sich mit der US-amerikanischen Klägerin außergerichtlich. Nun hat der 62-Jährige die Millionensumme, deren Wert zwischen sieben und zehn Millionen Pfund (knapp 12 Millionen Euro) liegen soll, offenbar bezahlt. Der Fall kann damit beigelegt werden, hieß es vonseiten der Anwälte des britischen Royals sowie der US-Klägerin Virginia Giuffre.

Größerer Schaden von der britische Monarchie abgewendet

Anzeige

Woher das Geld kam, um die Summe zu bezahlen, ist hingegen nicht klar. Medien berichten, dass Prinz Charles und womöglich auch die Queen dem Herzog von York mit ihrem Privatvermögen unter die Arme gegriffen haben sollen. Dabei sei jedoch kein Geld von Steuerzahlern geflossen, wie immer wieder betont wurde.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Der Journalist und Royal-Experte Robert Jobson sagte gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dass man womöglich nie erfahren werde, wer was bezahlt hat: „Die königliche Familie ist sehr verschlossen, wenn es um ihre Finanzen geht.“ Mit der Einigung sei aus seiner Sicht größerer Schaden für die britische Monarchie abgewendet worden. Die Feierlichkeiten anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums der Queen im Juni würden nun nicht mehr von den Skandalen um Andrew überschattet.

Laut Jobson wird der Herzog von York jedoch vorerst wohl weiterhin keine offiziellen Termine im Kreis der königlichen Familie wahrnehmen. „Ich glaube nicht, dass er zu der Gedenkfeier seines verstorbenen Vaters Prinz Philip kommen wird.“ Diese soll am 26. März in der Londoner Kirche „Westminster Abbey“ stattfinden.