Prinz Andrew hat Geburtstag - keine offiziellen Glückwünsche vom Königshaus

Anzeige

Anzeige

London. Das britische Königshaus hat auf Twitter an den 61. Geburtstag des Queen-Sohns Prinz Andrew erinnert. „An diesem Tag im Jahr 1960 hat die Queen einen Sohn zur Welt gebracht, das erste Kind seit 1857, das von einer regierenden Monarchin zur Welt gebracht wurde“, hieß es am Freitag auf dem Twitter-Account der Königsfamilie - offizielle Glückwünsche gab es allerdings keine.

Prinz Andrew war wegen seiner Freundschaft zu dem inzwischen verstorbenen Multimillionär Jeffrey Epstein zunehmend unter Druck geraten. Der einschlägig vorbestrafte US-Geschäftsmann soll über Jahre hinweg Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. Er nahm sich 2019 in einer Gefängniszelle in New York das Leben.

Anzeige

Eines der Opfer wirft Prinz Andrew vor, er selbst habe sie mehrfach missbraucht. Der Royal bestreitet das, hat sich inzwischen aber von seinen offiziellen Aufgaben zurückgezogen. Andrew ist der jüngere Bruder von Prinz Charles (72) und Prinzessin Anne (70).