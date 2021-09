Prinz Andrew akzeptiert Erhalt der Zivilklage nun doch

Anzeige

Eine in den USA von Virginia Guiffre zugestellte Zivilklage hat der britische Prinz Andrew nun akzeptiert. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor, die aus US-Gerichtsdokumenten zitieren. Demnach einigten sich beide Parteien darauf, dass die Klage am 21. September korrekt in den USA zugestellt worden sei. Noch vor einem Monat weigerte sich der Aristokrat die Klage nach einer Zustellung in Großbritannien anzunehmen, da sie laut seinen Anwälten nicht korrekt zugestellt worden sei.

Prinz Andrew muss bis 29. Oktober reagieren

Die heute 38-Jährige Guiffre wirft dem zweiten Sohn von Königin Elisabeth II. vor sie als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben und fordert Schadensersatz. Der heute 61-Jährige Prinz Andrew weist die Vorwürfe weiterhin von sich. Nun hat sein Anwaltsteam nach US-Recht bis zum 29. Oktober Zeit formell auf die Vorwürfe zu reagieren.

Die Klage steht in Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal um den verurteilten Sexualstraftäter und US-Multimillionär Jeffrey Epstein, der sich 2019 im Gefängnis das Leben nahm. Andrew war mehrfach Übernachtungsgast bei Epstein in dessen Anwesen in den USA und der Karibik. Epstein und dessen Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell, die derzeit in einem New Yorker Gefängnis auf ihren Prozess wartet, sollen jahrelang Dutzende Mädchen und junge Frauen in ihre Abhängigkeit gebracht und sexuell missbraucht sowie anderen Männern zugeführt haben.