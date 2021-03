Urne von Prince wird an seinem fünften Todestag ausgestellt

Anzeige

Minneapolis. Die Asche des verstorbenen Pop-Stars Prince wird an seinem fünften Todestag ausgestellt werden. Sie wird am 21. April in seinem Wohnhaus und Studio am Rande der US-Stadt Minnesota zu sehen sein. Die Urne ist mit dem Symbol von Prince versehen und war zunächst in der Mitte des Atriums des Gebäudes ausgestellt worden, als es im Oktober 2016 als Museum öffnete.

Auf die Bitte seiner Familien hin wurde die Urne zunächst an eine weniger prominente Stelle in dem Atrium gestellt und dann den öffentlichen Blicken entzogen. An seinem Todestag werden jedoch 1400 Personen, die eine Reservierung ergattern konnten, sie sehen können.