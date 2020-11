„Prince Charming”: Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn sind kein Paar mehr

Anzeige

Sie waren das Liebespaar aus der ersten Staffel der Kuppelshow „Prince Charming“ (TVNOW): Nicolas Puschmann (29) verlieh Lars Tönsfeuerborn (30) seine letzte Krawatte – aus den beiden wurde ein glückliches Paar. Doch damit ist nun völlig überraschend Schluss, erzählt Puschmann am Montag auf seinem Instagram-Profil.

Es kursierten bereits Gerüchte über ein Liebes-Aus der beiden. Der „Prince“ bestätigte diese nun: „Lars hat sich gestern von mir getrennt und damit geht unsere gemeinsame Liebesreise für mich völlig überraschend zu Ende. Ich habe an eine gemeinsame Zukunft mit Lars geglaubt und wurde von der Trennung komplett überrumpelt." Er sei sehr verletzt und benötige Zeit. Auch sein Ex-Freund Lars Tönsfeuerborn ging mit der Nachricht an die Öffentlichkeit.

Trennungsgrund nicht bekannt

Tönsfeuerborn bestätigt das Statement seines Ex-Freundes auf Instagram: „Das Einzige was ich dazu sagen möchte ist: Keiner von uns hat sich etwas zu schulden kommen lassen. Nicolas Puschmann, ich danke dir für eine unvergessliche Zeit und für die starke Schulter in vielen Lagen. Was kommt, wird die Zukunft zeigen.“

Was den 30-Jährigen zu der Trennung geführt hat, lässt er offen. In einem Punkt sind sich aber beide einig: Sie wollen jetzt Zeit für sich und keine Spekulationen um ihr Beziehungsaus. Das sei eine persönliche Sache.