Plünderungen gefilmt: YouTuber Jake Paul angeklagt

YouTuber Jake Paul wurde wegen krimineller Übergriffe und rechtswidriger Versammlung während Unruhen in einem Einkaufszentrum in Arizona angeklagt. Die örtliche Polizei sagte, sie habe Hunderte von Tipps über seine Anwesenheit erhalten. Der 23-Jährige bestreitet allerdings jegliche Beteiligung an Plünderungen oder Vandalismus. Bei dem Vorfall wurden mindestens 20 Personen festgenommen. Der geschätzte Sachschaden liegt in Millionenhöhe.

Die Plünderungen sind Teil der weit verbreiteten Unruhen in den US-Städten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd. In den letzten Tagen wurden laut Associated Press mehr als 10.000 Menschen in den USA festgenommen.

Jake Paul hatte vor seiner Verhaftung eine Erklärung in den sozialen Medien veröffentlicht, nachdem Fotos und Videos online gestellt worden waren, um zu zeigen, dass er an der Gewalt beteiligt war. “Weder ich noch jemand in unserer Gruppe war an Plünderungen oder Vandalismus beteiligt”, erklärte Paul. “Wir haben alles gefilmt, was wir gesehen haben, um unsere Erfahrungen zu teilen und mehr Aufmerksamkeit auf die Unruhen zu lenken.”