„Playboy“ statt Klima: So reagieren Promis auf Laura Müllers Nacktbilder

Dass Laura Müllers Nacktfotos womöglich auch auf spöttische Weise kommentiert werden würden, muss der 19-jährigen Freundin von Michael Wendler (47) klar gewesen sein, als sie sich für den „Playboy“ (Februar-Ausgabe) auszog. Allen voran Oliver Pocher (41) packte die Gelegenheit beim Schopfe und scherzte via Instagram auf eine Weise, die viele Promikollegen seither herzlich amüsiert.

Er schnappte sich kurzerhand das Coverfoto der 19-Jährigen, stellte es einem Bild der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg (17) gegenüber und befand gewohnt schnippisch: „Unterschiedlicher können die beruflichen und privaten Ziele von 17-Jährigen heute nicht mehr verlaufen ...“

Ein Kommentar, der unter anderem Jana Ina Zarrella (43) wie auch Pochers „Let’s Dance“-Tanzpartnerin Christina Luft (29) sehr erheiterte, wie im Kommentarbereich zum Post zu sehen ist. Moderatorin Ruth Moschner (43) fand diesbezüglich zumindest etwas Positives im Vergleich mit Thunberg: „Na, von zu Hause ausgezogen ist Laura ja schon.“

Das sagt die Wendler-Ex

Auch Claudia Norberg (49), die Ex-Frau von Michael Wendler, hat sich bereits zu den Nacktbildern seiner Neuen geäußert. Sie landete für das diesjährige Dschungelcamp (ab 10. Januar bei RTL) nicht nur frisch in Australien, sondern dort prompt auch vor dem Mikro eines Fernsehteams.

Zunächst beglückwünschte sie Laura dafür, es in und auf das weltberühmte Männermagazin geschafft zu haben. Dann sprach sie über die Tatsache, dass die Bilder so kurz vor ihrem Dschungelabenteuer veröffentlicht werden. Ein PR-Stunt? „Ich hoffe nicht, dass es so ist. Das wäre nicht der richtige Weg, den man einschlagen sollte.“

RND/spot/stk