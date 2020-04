“Pillow Challenge”: Warum sich Stars nur mit einem Kissen bekleidet zeigen

Anzeige

In der Corona-Krise kommen in den sozialen Medien regelmäßig neue Challenges auf. Nach der Kinderbilder-Challenge ist es nun die “Pillow Challenge”, an der auf Instagram und Co. auch viele Stars teilnehmen. Die Aufgabe dabei ist es, sich nur mit einem Kissen “bekleidet” zu zeigen. Die meisten schnallen sich das Kissen dabei mit einem Gürtel als eine Art Kleid um.

Klingt komisch, sieht bei manchen der Promi-Damen aber gar nicht schlecht aus. So zeigt sich Hollywoodstar Halle Berry (53) im “kleinen Schwarzen” (Kissen) – mit Strassgürtel, Sonnenbrille, Hut und High Heels.

Supermodel Karolína Kurková (36) setzt eher auf den Cowboy-Look: mit weißem Kissen, Cowboyboots und ebenfalls mit Hut. Fotografiert wurde sie von ihrem Sohn, wie sie auf Instagram verrät.

Ex-“DSDS”-Teilnehmerin Annemarie Eilfeld (29) zeigt sich im zartrosa gemusterten Kissenkleid – und sieht zumindest einen kleinen Vorteil in der Corona-Krise: “Auch, wenn die Pandemie uns nachts den Schlaf raubt, zumindest die Tage können wir nun im gemütlichen Kissenkleid so nah am Bett wie nie zuvor verbringen”, schreibt sie auf Instagram zu ihrem Foto.

Und “Modern Family”-Star Sofía Vergara (47) verpasst nicht nur sich selbst, sondern auch ihrem Schoßhündchen ein Kissenkleid. Der Vierbeiner sieht allerdings nicht so ganz begeistert von der Verkleidung aus.

RND/hsc