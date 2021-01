Pietro Lombardis Ex Laura Maria: „Ich liebe ihn noch“

Anzeige

Über ein Liebescomeback von Pietro Lombardi und seiner Ex Laura Marie wird immer wieder gemunkelt. Aus ihrer Sicht könnte dem wohl nichts im Wege stehen: Jedenfalls hat die Influencerin nun in einer Fragerunde auf Instagram gesagt, dass sie ihn immer noch liebt.

„Hast du dich schon mit einem anderen Mann nach deiner Beziehung getroffen?“, fragt da ein User. Laura Maria antwortet in ihrer Story ehrlich: „Ich habe keinen Freund, ich bin in keiner Beziehung. Aber ja, ich habe mich mit einem Mann getroffen nach der Beziehung.“ Dann nimmt ihre Antwort eine unerwartete Wendung: „Ich will nicht sagen, es war ein Fehler, aber ich habe einfach für mich gemerkt, ich liebe Pi einfach noch. (...) Es war eine falsche Entscheidung, die ich getroffen habe in diesem Moment.“

Pietro Lombardi und Laura Maria in Quarantäne

Sowohl Pietro Lombardi, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, als auch Laura Maria, die noch auf ihr Testergebnis wartet, sind aktuell in Quarantäne.