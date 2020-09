Pietro Lombardi widmet Sohn Alessio sein “emotionalstes Tattoo”

Anzeige

Popstar Pietro Lombardi (28) zeigt bei Instagram seine neue Tätowierung – “das emotionalste Tattoo, das mir jemals gestochen wurde”, wie er selbst schreibt. Es zeigt den Teddybären, der bei den Operationen seines Sohnes Alessio immer an dessen Seite gewesen sei, sein “Schutzengel”. Der Beitrag berührt seine Fans sehr, wie in den Kommentaren schnell deutlich wird.

Das Tattoo auf dem Arm des Sängers zeigt den Teddybären, der eine Kette mit einem Kreuz um den Hals trägt. Darüber steht “In deiner Brust, es schlägt ein Kämpferherz” – eine Zeile aus dem Song “Kämpferherz”, den Pietro Lombardi seinem Sohn gewidmet hat.

Unter dem Foto schreibt der 28-Jährige aus Sicht des Kuscheltieres emotionale Worte: “Ich bin der Teddy von Alessio, und ich war während seiner Operationen immer an seiner Seite. Immer neben ihm am Bett, und er hat das toll gemacht.” Alessio habe ihm immer ganz leise zugeflüstert: “Natürlich möchte ich leben. Heute sind all die schweren Tage geschafft, und ich denke, Alessio und ich waren ein super Team.”

Die Fans des Popstars bewegt der Instagram-Beitrag ganz offensichtlich sehr: “Mir kommen gleich die Tränen”, schreibt ein Follower. Und ein anderer meint: “So schön und doch so traurig.”