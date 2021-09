Pietro Lombardi überlässt Freunden sein Haus - und zieht ins Hotel

Anzeige

Erst vor kurzem ist Pietro Lombardi mit der Einrichtung seines neuen Hauses fertig geworden. Wie der Sänger nun in einem Instagram-Video erzählt, hat er sein neues Zuhause aber bereits wieder verlassen - weil er Freunden seine Unterkunft überlassen hat.

Denn ein Freund von ihm habe bei der Flutkatastrophe im Juli sein Zuhause verloren, erzählt Lombardi. Die Familie habe drei Kinder. „Die waren am Ende“. Daraufhin bot der Sänger ihnen an, in sein Haus zu ziehen. Er selbst sei dann ins Hotel gezogen, wo er nun seit zwei Monaten lebe - bis Ende des Jahres. „Es ist schon komisch jeden Tag über die Lobby in sein Zuhause zu gehen“, sagt Lombardi. „Aber man sollte immer an seine Mitmenschen denken.“