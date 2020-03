Pietro Lombardi steht auf “Let’s Dance”-Liebling Lili Paul-Roncalli

Anzeige

Jeden Freitag liefert Lili Paul-Roncalli bei “Let’s Dance” Höchstleistungen ab. In der letzten Show tanzte sie mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinato einen langsamen Walzer, für den sie die Höchstwertung von 30 Punkten von der Jury erhielt. Doch Lili verzaubert nicht nur Jury und Publikum, sondern offensichtlich auch Sänger und DSDS-Juror Pietro Lombardi.

Der postet am Freitag in seiner Instagram-Story eine Bitte an seinen Kumpel Massimo: “Kannst du mal ein gutes Wort einlegen? Die ist hübsch, muss man sagen!” Nach der Show wird der Tänzer von “RTL” gefragt, ob er Pietros Bitte bereits erfüllt hat. Doch Massimo ist völlig überrumpelt: “Ich weiß es auch erst seit fünf Minuten. Ich habe noch gar kein gutes Wort einlegen können.” Doch dann sagt er zu Lili, die die ganze Zeit neben ihm steht: "Ich erzähle dir gleich über Pietro.”

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der DSDS-Juror via TV in eine hübsche Frau verguckt. Während der letzten “Love Island”-Staffel hatte er ein Auge auf Kandidatin Melissa Damilia geworfen. Nach Ende der Show trafen sich die beiden zwar, aber zu einer Beziehung kam es nicht.

RND/kiel