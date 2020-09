Pietro Lombardi: So lief das erste Date mit Freundin Laura Maria

Anzeige

Will Popstar und Ex-"DSDS"-Jurymitglied Pietro Lombardi gemeinsame Kinder mit seiner neuen Freundin Laura Maria? Erst vor etwas mehr als einer Woche verkündete er, dass er mit der Düsseldorfer Influencerin eine neue Frau an seiner Seite gefunden habe.

“Laura Maria ich liebe dich” schrieb Lombardi vor einigen Tagen zu dem ersten offiziellen Bild des Paares. Und die 24-Jährige teilte ein Video und kommentierte es mit den Worten: “Danke, dass DU mich immer wieder zum Lachen bringst – ich liebe dich.”

Pietro Lombardi spricht über seinen Kinderwunsch und Adoption

“Ich möchte definitiv noch eigene Kinder haben, könnte mir aber trotzdem vorstellen ein Kind aus schweren Verhältnissen zu adoptieren. Also wer weiß was alles in Zukunft noch passiert?”, antwortet der 28-Jährige in seiner Story auf die Frage “Würdest du ein Kind adopieren?”.

So war das erste Date von Laura Maria und Pietro Lombardi

“Kannst du uns etwas über dein erstes Date mit Laura erzählen?” ist die nächste Frage, zu der Lombardi sich in seiner Instagram-Story zu Wort meldet. “Mein Gefühl sagt, dass diese Story keiner glauben wird”, schätzt das Ex-"DSDS"-Jurymitglied seine eigene Geschichte ein.

Er habe es in dem Moment selber nicht geglaubt, erzählt der Sänger und lacht. “Es ist ne crazy Story, wirklich”, so der 28-Jährige. Das Paar hatte sich seinen Erzählungen nach bei ihm Zuhause verabredet. Er sei “voll aufgeregt” gewesen verrät er weiter. Bei dem Date habe Laura Maria dann plötzlich ein “Mensch ärger dich nicht”- Spiel aus ihrer Tasche gezogen.

Lombardi erzählt, dass seine Freundin dieses Spiel offenbar liebe und er sich daran gewöhnen solle, das Brettspiel mit ihm zu spielen. Dazu schreibt er “[...] und das ist wirklich wahr”.

Followerzahlen der Influencerin mehr als verdoppelt

2016 hatte der 28-Jährige sich von Sängerin Sarah Lombardi getrennt und war seither solo gewesen. Die 24-jährige Laura Maria ist eine Influencerin aus Düsseldorf. Ihre Followerzahl hat sich seit der Bekanntgabe ihrer Beziehung zu Pietro Lombardi von 110.000 Followern (Stand: 19. September 2020) auf 289.000 mehr als verdoppelt.