„Unwohles Gefühl“: Pietro Lombardi hat sich mit Corona infiziert

Anzeige

Anzeige

Popstar Pietro Lombardi (28) hat sich mit Corona infiziert. Das teilte der ehemalige „DSDS“-Juror in einem Video in seiner Instagram-Story mit. „Aktuell habe ich ein bisschen Knochenschmerzen, aber ansonsten geht es mir ganz gut“, so Lombardi.

Er habe am Mittwochmorgen nach dem Aufstehen ein „unwohles Körpergefühl“ gehabt, „mein Bauch hat mir dann gesagt: Komm, mach mal einen Corona-Test“. Er sei dann tatsächlich positiv getestet worden. Er müsse jetzt erst einmal zu Hause bleiben, werde seine Follower aber auf dem Laufenden halten, wie er sich fühle, verspricht Lombardi.