Pietro Lombardi löscht alle Instagram-Posts - meldet er sich morgen zurück?

1,9 Millionen Menschen Folgen Pietro Lombardi bei Instagram - viel zu sehen gibt es auf seinem Profil allerdings nicht mehr: Der Popstar hat sämtliche Fotos und Videos gelöscht, lediglich ein Hinweis auf anstehende Konzerttermine findet sich dort noch. Gut möglich allerdings, dass Fans schon sehr bald wieder von dem 29-Jährigen hören.

Ruhig geworden um Pietro Lombardi war es bereits Anfang Juli. „Ich möchte mich für eine bestimmte Zeit zurückziehen aus der Social-Media-Welt und Öffentlichkeit“, schrieb der 29-Jährige damals bei Instagram. „Ich könnte niemals in die Kamera lachen und euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist! Aktuell fehlt mir die Kraft und Energie, viele Dinge fange ich gerade an und breche sie dann wieder ab, egal ob meine Musik, Diät oder andere Projekte“, so der Sänger damals.

Pietro Lombardi: Comeback am Dienstag?

Tatsächlich veröffentlichte Lombardi danach wochenlang nichts bei Instagram, lediglich Anfang August bekamen Fans ein Foto anlässlich der Einschulung von Sohn Alessio zu sehen. Es zeigte die beiden gemeinsam mit Mama Sarah Engels. Seit Montag ist dieses Foto wieder verschwunden, genau wie alle anderen Aufnahmen auf seinem Instagram-Profil.

Bei Fans sorgt das für Verwunderung und Spekulationen. Gut möglich allerdings, dass Pietro bereits am Dienstag wieder aktiv wird. In der vergangenen Woche schrieb der Popstar nämlich in seiner Instagram-Story: „Ich habe euch alle vermisst. Ich habe sehr viel zu sagen. Danke jetzt schon mal an jeden, der mich auch in der Pause supportet hat“. Dazu postete er das Datum 14. September, wie das Portal „Watson“ berichtete.

Im Fernsehen war Pietro Lombardi bereits am Samstag wieder live zu sehen: In der „Giovanni Zarella Show“ sang er zusammen mit dem Gastgeber die Lieder „Senza Te“ und „Ci Sarai“.