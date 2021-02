Pietro Lombardi: „Ich bin erfolgreich, ich habe Geld, aber eigentlich bin ich ganz einsam“

Anzeige

Erfolg ist kein Glücksgarant: Das zeigt sich auch bei Pietro Lombardi (28). Der Sänger hat nun in „Leeroys Podcast“ mit dem Youtuber Leeroy Matata über Einsamkeit gesprochen. „Wenn ich zu Hause die Tür zumache, bin ich fucking einsam. Ich habe meinen Sohn zweimal die Woche, ich bin erfolgreich, ich habe Geld, aber eigentlich bin ich ganz einsam“, gibt er sehr ehrlich in dem Gespräch zu. Er wünsche sich wieder eine Familie – „vielleicht heiraten, Kinder kriegen, noch mal ein schönes Haus bauen und dann einfach Familienleben, mehr will ich eigentlich nicht“.

Ihm falle es aber wegen seines Erfolgs schwer, anderen Menschen schnell zu vertrauen, so Lombardi in dem Podcast. „Du weißt nie, wer es gut mit dir meint“, sagt er. Er habe auch schon einen guten Freund aus seiner Kindheit deshalb verloren. Der habe ihn nicht mehr als normalen Menschen und Freund gesehen, sondern nur noch als Promi. „Dann denke ich mir: Wo ist das hin, was mal war? Wir sind doch Freunde“, meint Lombardi.

Lombardi spricht über „ein Mädchen“ in seinem Leben

Der Sänger spricht mit Matata aber auch darüber, dass es gerade „ein Mädchen“ in seinem Leben gebe. „Sie ist die erste Frau, bei der ich gemerkt habe, das ist was anderes. Vielleicht ist da auch Angst, aber wenn sich das alles einpendelt und man noch mehr eins wird, dann ist das auch die Frau, mit der ich mein restliches Leben verbringe.“

Ist das eine Anspielung auf Influencerin Laura Maria, von der er sich im Oktober vergangenen Jahres nach einer kurzen Beziehung wieder getrennt hatte? Seitdem jedenfalls wird immer wieder über ein Liebescomeback spekuliert. Als die beiden damals ihre Beziehung offiziell gemacht hatten, hatte Lombardi sich jedenfalls mit ähnlichen Worten über Laura Maria geäußert: Sie habe es geschafft, seine Schutzmauer zu durchbrechen und ihm „das erste Mal wieder das Gefühl gegeben, das ist richtig“, sagte er damals.

Pietro Lombardi hat gemeinsamen Sohn mit Sarah Lombardi

Pietro Lombardi war von 2013 bis 2019 mit Sarah Lombardi verheiratet, die er bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) kennengelernt hat. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio, der 2015 auf die Welt kam und für den sie sich nun das Sorgerecht teilen.