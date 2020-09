Pietro Lombardi auf Instagram: Ja, ich habe eine neue Freundin

Anzeige

“Pietro, hast du eine neue Freundin?” Diese Frage ist Popstar und Ex-“DSDS”-Jurymitglied Pietro Lombardi in den letzten Wochen sehr häufig gestellt worden, wie der 28-Jährige bei Instagram schreibt. Und am Freitag liefert er in einem Video auch die Antwort.

“Ja, es gibt eine neue Frau in meinem Leben, die mich sehr sehr glücklich macht”, sagt Lombardi und bestätigt entsprechende Spekulationen seiner Fans. Er sei knapp fünf Jahre lang Single gewesen und habe eine “Schutzmauer” um sich aufgebaut, sagt der Popstar weiter. Die neue Frau in seinem Leben habe es geschafft, diese Schutzmauer zu durchbrechen, und ihm “das erste Mal wieder das Gefühl gegeben: Das ist richtig”.

Pietro Lombardi: Am Samstag zeigt er seine neue Freundin

Doch wer ist Lombardis neue Liebe? Auf die Antwort auf diese Frage müssen sich seine 1,8 Millionen Follower noch bis Samstag gedulden: “Wir werden ein gemeinsames Bild hochladen und ich hoffe, ihr habt sie genauso gerne wie ich, denn sie ist echt ein toller Mensch.”