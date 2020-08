Philipp Plein: Einbrecher plündern seine Pariser Boutique – 650.000 Euro Schaden

Anzeige

Paris. Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in die Boutique des Stardesigners Philipp Plein (42) in Paris eingebrochen und haben das Geschäft geplündert – Schaden: rund 650.000 Euro. “Warum es ausgerechnet unser Geschäft traf, kann ich nicht sagen”, sagte Plein der “Bild”-Zeitung.

Der Designer war zum Zeitpunkt der Tat selbst nicht in Paris, es gibt aber Überwachungsaufnahmen und Videos in sozialen Netzwerken – darauf ist zu sehen, wie die Randalierer die Schaufensterscheibe einschlagen und ins Geschäft stürmen. Insgesamt soll es sich um rund 100 Täter handeln, schreibt “Bild”. “Die Leute schrien: Wir wollen die Jacke! Wir wollen die Jacke!”, so Plein. “Es scheint, als ob genau das das Objekt der Begierde war.” Aber auch Schuhe, T-Shirts und Kleider hätten die Plünderer erbeutet.

Dass die Täter ermittelt werden, glaubt Philipp Plein nicht: “Wahrscheinlich werden wir das Diebesgut bald im Internet zum Verkauf sehen”, sagte er zu “Bild”. Immerhin: Die Boutique soll bald wieder öffnen.