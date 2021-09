Anzeige

Anzeige

Phil Collins (70), einer der berühmtesten Schlag­zeuger der Welt, will ab dem 20.­ September mit seiner Band Genesis ein Comeback feiern und auf Tour gehen. Doch am Schlag­zeug wird er dabei wohl nicht sitzen. In einem Interview der Sendung „BBC Breakfast“ antwortete er auf die Frage, ob er noch Schlag­zeug spielen könne, mit „Nein“, und ergänzte dann: „Ich würde gerne, aber ich kann kaum noch einen Drum­stick halten.“ Er habe gesundheitliche Probleme, die ihn davon abhalten: Seit einer Rücken- und Halswirbel­operation im Jahr 2009 kämpft der Musiker mit Taubheit in den Händen.

Er nennt die Situation „frustrierend“, würde er doch so gern mit seinem Sohn Nic (20) gemeinsam Schlag­zeug spielen auf der Bühne. Das wird der bei der Tour nun allein übernehmen, Phil Collins wird dafür mitsingen.

Vermutlich letzte Tour für Genesis und Phil Collins

Anzeige

Es wird aber wohl die letzte Tour der Band sein: Collins verweist in dem Gespräch darauf, dass sie alle bereits „Männer eines gewissen Alters“ seien – die weiteren Band­mitglieder Tony Banks und Mike Rutherford sind ebenfalls 71 und 70 Jahre alt. „Möglicherweise ist es Zeit, mit der Band schlafen zu gehen. Zumindest ich weiß nicht, ob ich noch mal raus auf die Straße gehen will“, so Collins zur BBC.