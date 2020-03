Peter Maffay bricht Tour ab – was passiert mit den Karten?

Anzeige

Wegen zwei Krankheitsfällen in seiner Band verschiebt Peter Maffay (70) die weiteren Termine seiner laufenden Tour “Live 2020”. Grund dafür sind ein Unfall des Bassisten Ken Taylor am Freitag in Hamburg sowie ein Krankenhausaufenthalt von Keyboarder Pascal Kravetz, teilten Maffay und sein Konzertveranstalter Roland Temme am Sonntag mit.

Nun fragen sich Tausende Maffay-Fans deutschlandweit: Was passiert mit meinen Karten? Der Sänger selbst sagte auf Instagram: “Alle Eintrittskarten behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit.” Ob die Karten mit Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden können, erwähnt Maffay in seinem Post nicht. Laut Verbraucherzentrale sollen Kunden aber in der Regel ihr Geld zurückbekommen: “Eine Verschiebung des Konzertes müssen Sie grundsätzlich nicht hinnehmen. Insbesondere wenn Sie an dem neuen Termin keine Zeit haben, können Sie die Karte unserer Ansicht nach zurückgeben, den Eintrittspreis und ggf. die Vorverkaufsgebühren sowie die Versandkosten zurückverlangen”, heißt es auf der Homepage. Voraussetzung dafür sei, dass überhaupt ein Termin vereinbart wurde – das trifft auf Maffays Konzerttournee zu.

Laut Verbraucherzentrale ist nicht immer der Veranstalter der erste Ansprechpartner, sondern die Vorverkaufsstelle: “Im Falle der Konzertverschiebung kann es sich lohnen, sich zunächst an die Stelle zu wenden, bei der Sie die Karte gekauft haben. Diese wird Sie entweder an den Veranstalter verweisen oder die Rückerstattung selbst vornehmen.”

Peter Maffay sagt Tour ab – diese Termine sind betroffen:

2. März: Schwerin

3. März: Hannover

4. März: Magdeburg

6. März: Dortmund

7. März: Köln

8. März: Oberhausen

10. März: Stuttgart

12. März: Neu-Ulm

14. März: Mannheim

15. März: Erfurt

16. März: Leipzig

18. März: Frankfurt

19. März: Nürnberg

20. März: München

21. März: Regensburg

23. März: Halle/Westfalen

24. März: Braunschweig

25. März: Bremen

RND/lob