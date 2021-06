Paris Jackson leidet wegen Verfolgung durch Paparazzi unter Angstzuständen

Anzeige

New York. Die ständige Verfolgung durch Paparazzi hat bei Paris Jackson nach eigenen Angaben ein Trauma ausgelöst. In der Show „Red Table Talk“ sagte die Tochter des verstorbenen Sängers Michael Jackson, sie leide an Angstzuständen und höre manchmal das Klicken von Kameras.

„Ich erlebe auditive Halluzinationen, manchmal mit Kameraklicks und schwerer Paranoia, und bin wegen vieler Dinge in Therapie gegangen, das eingeschlossen“, erklärte die 23 Jahre alte Jackson. „Ich höre dann einen Müllsack rascheln und zucke panisch zusammen. Ich glaube, das ist eine normale posttraumatische Belastungsstörung.“

Besucher müssen Schweigevereinbarung unterzeichnen

Gastgeberin der Sendung, die am Mittwoch bei Facebook Watch zu sehen ist, war ihre Freundin Willow Smith, Tochter des Schauspielers Will Smith und ebenfalls ein begehrtes Motiv der Paparazzi. Jackson, die nach eigener Aussage Beziehungen zu Männern und Frauen hatte, erklärte, wegen ihrer Sexualität gebe es Spannungen mit einigen Familienmitgliedern. Ihre Brüder Prince und Prince Michael II. sowie ihr langjähriger Freund Omer Bhatti gäben ihr jedoch Halt. Ihre Privatsphäre schütze sie unter anderem, indem sie Besucher auffordere, eine Schweigevereinbarung zu unterzeichnen.