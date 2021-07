Papst bleibt nach erfolgreicher Darmoperation vorerst im Krankenhaus

Anzeige

Anzeige

Rom. Papst Franziskus hat seine Darmoperation am Sonntagabend in Rom offenbar gut überstanden und erholt sich zunächst in der Gemelli-Klinik. Der 84-jährige habe gut auf den Eingriff unter Vollnarkose reagiert, teilte Vatikansprecher Matteo Bruni mit. Bei der Operation unter Leitung des Chefs der Bauchchirurgie Sergio Alfieri sei auch der Arzt des Papstes zugegen gewesen. Weitere Einzelheiten zum Gesundheitszustand des Papstes sollten voraussichtlich zweimal täglich bekanntgegeben werden.

Der Papst leidet nach Vatikanangaben unter einer Divertikulitis im hinteren Teil des Dickdarms. Divertikel sind Ausstülpungen an der Muskelwand des Darms. Diese können den Darm verengen oder einschnüren und sich entzünden. Wenn die Stelle zu eng wird, kann nach Auskunft von Gastroenterologen eine Operation nötig werden. Danach bleibt der Patient in der Regel einige Tage im Krankenhaus.

Kardinal: Dem Papst gehe es gut

Anzeige

Wie lange der Papst in der Gemelli-Klinik in Rom bleiben wird, blieb zunächst offen. Bruni ging auf medizinische Details kaum ein. Kardinal Angelo De Donatis sagte nach Angaben seines Kollegen Enrico Feroci, dem Papst gehe es gut. Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella wünschte dem Papst eine schnelle Genesung und gute Erholung.

Der Vatikan hatte die Operation als geplant bezeichnet, allerdings erst Stunden vor dem Eingriff bekannt gegeben. Kurz zuvor hatte Franziskus auf dem Petersplatz für den September eine Reise nach Ungarn und in die Slowakei angekündigt. Eine bevorstehende Operation erwähnte er nicht. Er sagte zum Schluss nur: „Und bitte vergesst nicht, für mich zu beten“, was er allerdings öfters tut.

Anzeige

Die Gemelli-Klinik hat schon mehrfach Päpste operiert, unter anderem Franziskus' Vorvorgänger Johannes Paul II. nach dem Attentat von 1981. Dieser wurde dort auch später immer wieder behandelt, weshalb es im zehnten Stock des Hospitals eine Extra-Suite für den Papst gibt. Johannes Paul II. nannte das Krankenhaus einmal seinen dritten Amtssitz - nach dem Vatikan und der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo.