Papst unternimmt Ausflug in römischen Plattenladen - und fährt mit CD nach Hause

Anzeige

Anzeige

Rom. Papst Franziskus ist mit Opernarien aus dem Radio groß geworden, liebt argentinischen Tango und glaubt, dass Musik von Mozart Menschen Gott näherbringen kann. Dennoch war es eine große Überraschung, den 85-Jährigen am Dienstagabend beim Verlassen eines Plattenladens in Rom zu sehen, mit einer CD in der Hand. Franziskus hatte dem Geschäft einen unangekündigten Besuch abgestattet und wurde dabei von einem Vatikan-Reporter abgelichtet, der sich zufällig in der Nähe aufhielt.

Javier Martinez-Brocal, der Direktor der Nachrichtenagentur Rome Reports, sagte, er sei in der Nähe des Pantheons gewesen, als er auf einen weißen Fiat 500 mit Nummernschildern aus dem Vatikan aufmerksam geworden sei. Außerdem hätten einige Polizeiautos vor dem Plattenladen geparkt. Franziskus sei in das Geschäft gegangen und habe sich eine knappe Viertelstunde mit den Besitzern unterhalten, berichtete Martinez-Brocal.

Diese erzählten dann, was passiert war: In seiner Zeit als argentinischer Kardinal Jorge Mario Bergoglio war der heutige Papst Kunde des Geschäfts, wenn er Rom besuchte. Bei einem Treffen mit den Besitzern im Vatikan hatte er ihnen versprochen, sie im Laden zu besuchen. Franziskus kaufte nichts, aber die Besitzer hätten ihm eine CD mit klassischer Musik geschenkt, schrieb Martinez-Brocal.