Pamela Anderson: Trennungsschmerz und zusätzliche Kilo wegen Corona

Die Corona-Pandemie bereitet auch der berühmtesten Bademeisterin der Welt Probleme. „Baywatch“-Star Pamela Anderson sagte jetzt in der britischen Talkshow „Loose Women“, dass sie sich „aufgedunsen“ fühle, weil sie seit dem Lockdown im März Gewicht zugelegt habe. Und das, obwohl sie auf ihrer Familienranch in Kanada sogar ein privates Fitnessstudio habe. Die 53-Jährige: „Mir fällt es hier einfach schwer, mein Fitness-Programm abzuspulen.“ Anderson nimmt die Extrapfunde aber mit Humor: „Es wird hier im Winter sehr kalt und ich werde weniger frieren.“

Größere Probleme bereitet Anderson die Trennung von ihrer Familie: Ihre beide Söhne hatten sich entschieden, in Los Angeles zu bleiben. Ihren älteren Sohn Brandon (24) habe sie gerade erst bei einem Kurztrip nach L.A. getroffen, den jüngeren Sohn Dylan „habe ich bereits seit sieben Monaten nicht mehr gesehen“, so die Schauspielerin. Manchmal überkomme sie deshalb das Verlangen, sich einfach sich ins Auto zu setzen und loszufahren: „Ich vermisse meine Söhne so sehr. Es gibt Momente, in denen ich einfach nur zu ihnen will – egal wie!“