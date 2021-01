Pamela Anderson hat zum sechsten Mal geheiratet: „Da, wo ich sein muss“

Anzeige

Los Angeles. Nicht einmal zwölf Monate nach ihrer letzten Scheidung hat Ex-„Baywatch“-Schauspielerin Pamela Anderson erneut geheiratet. Diesmal ist ihr Bodyguard Dan Hayhurst der Glückliche. Für Anderson ist es inzwischen die sechste Ehe.

Zuletzt war die Schauspielerin mit Filmmogul Jon Peters liiert. Erst am 20. Januar 2020 hatten sich die beiden das Jawort in Malibu gegeben – zwölf Tage später allerdings trennte sich das Paar wieder. Wie die „Daily Mail“ berichtet, hatten Anderson und ihr aktueller Partner Dan Hayhurst bereits Weihnachten geheiratet. Für die Schauspielerin war es also die zweite Ehe innerhalb eines Jahres.

Im Lockdown nähergekommen

„Ich bin genau da, wo ich sein muss – in den Armen eines Mannes, der mich wirklich liebt“, so Anderson gegenüber „Daily Mail TV“. Man sei sich während des Corona-Lockdowns näher­gekommen. Auf exklusiven Bildern, die die Website veröffentlichte, strahlt das frisch gebackene Ehepaar in die Kamera. Die 53-Jährige trägt ein Brautkleid mit langem Schleier.

1995 war Anderson zunächst mit Schlagzeuger Tommy Lee verheiratet – mit ihm hat sie zwei gemeinsame Söhne. Von 2006 bis 2007 folgte Musiker Kid Rock als zweiter Ehemann. Zweimal gab Anderson danach zudem dem Schauspieler Rock Salomon das Jawort und zuletzt Jon Peters.