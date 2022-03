Ex-„Baywatch“-Star Pamela Anderson gibt Broadway-Debüt

Anzeige

New York. Pamela Anderson gibt im kommenden Monat ihr Broadway-Debüt in dem Musical „Chicago“. Die frühere „Baywatch“-Darstellerin spielt vom 12. April bis zum 5. Juni im Ambassador Theatre in New York die Rolle der Roxie Hart, einer Hausfrau und Tänzerin, die ihren Liebhaber ermordet.

„Von ‚Baywatch‘ an den Broadway. Das Unerwartete inspiriert mich“, teilte Anderson am Montag der Nachrichtenagentur AP mit. „Ich bin bereit zu sehen, wozu ich fähig bin. Für ‚Chicago‘ werde ich alle meine Karten auf den Tisch legen.“

Das Musical spielt in den 1920er-Jahren und ist eine bissige Satire darauf, wie das Showbusiness und die Medien aus Kriminellen Berühmtheiten machen. Die Musik stammt von John Kander, die Texte schrieb Fred Ebb.

Pamela Anderson tritt in prominente Fußstapfen

Produzent Barry Weissler sieht keine Ähnlichkeiten zwischen Anderson und ihrer Rolle. „Der Unterschied zwischen Pam und Roxie ist, dass Roxie sich um niemanden außer sich selbst kümmert“, sagte er. „Pam bringt also völlig entgegengesetzte Eigenschaften mit, aber sie passt wegen ihrer Berühmtheit und dem, was sie im Leben durchgemacht hat.“

In der Show waren schon andere Prominente zu sehen, darunter Sofia Vergara, Rita Wilson, Usher und Huey Lewis. In der Verfilmung von 2002 traten Renee Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Queen Latifah und Richard Gere auf.