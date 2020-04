Otto Waalkes traurig in Quarantäne: Möchte so gerne mal wieder umarmt werden

Anzeige

Hamburg. Komiker Otto Waalkes, 71, vermisst in der Corona-Krise Berührungen am meisten. "Ich würde so gern mal wieder umarmt werden!", sagte Waalkes dem Magazin "Der Spiegel".

Um sich die Zeit ein wenig zu vertreiben, singe er manchmal mit seinem Nachbarn, dem Liedermacher Rolf Zuckowski, ein paar Lieder auf dem Balkon. “Dann gehen wir beide raus, jeder auf seinen Balkon, Rolf stimmt “De Hamborger Veermaster” an, wir singen gemeinsam und schauen auf die Elbe. Bis einer kommt – einer, der “Ruhe” brüllt”, meinte der Komiker, der im Hamburger Stadtteil Blankenese wohnt.

RND/dpa