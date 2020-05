Otto von Hessen ist tot - tödlicher Motorrad-Crash

Anzeige

Trauer um Otto von Hessen: Der 55 Jahre alte Unternehmer kam am Sonntagmorgen bei einem schweren Unfall auf der A96 in der Nähe von Lindau am Bodensee um Leben. Zunächst hatte die “Bild”-Zeitung darüber berichtet.

Der Geschäftsmann, der mehrere McDonald’s-Filialen besaß, war offenbar in der Schweiz unterwegs, als er mit seinem Motorrad stürzte und gegen eine Leitplanke prallte. Er überlebte den Unfall nicht. Wie die “Bild” berichtet, geht die Polizei von überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache aus.