Ottfried Fischer: Ja-Wort im Rollstuhl

Passau. Die nächste Promi-Hochzeit: Bereits am Freitag soll Schauspieler Ottfried Fischer seine langjährige Lebensgefährtin Simone Brandlmeier in Passau geheiratet haben. Das meldet die “Bild” in ihrer Mittwochsausgabe. Der 66-Jährige zeigte dem Blatt Fotos von der Feier, bei der nur 15 Familienmitglieder und Freunde dabei waren.

Zur “Bild” sagte der “Bulle von Tölz”-Darsteller: “Wir haben zu Beginn der Corona-Zeit beschlossen zu heiraten. Ich wusste schon immer, dass ich Simone heiraten will. Aber durch die Corona-Krise wurde uns dieses Zeichen der Verbundenheit besonders wichtig”, so der Schauspieler über seine 49-jährige Lebensgefährtin, mit der er bereits 13 Jahre zusammen ist. Aufgeregt sei er vor dem großen Tag aber gewesen. Die Feier sei dennoch geprägt gewesen von den Corona-Schutzmaßnahmen. Beim Ja-Wort hätten sie den Mundschutz aber abgelegt.

Fischer kündigte bereits an, dass der standesamtlichen Trauung auch eine kirchliche folgen soll. Doch zuvor soll es in die Flitterwochen gehen - in die Berge.