Oprah Winfrey hat klare Meinung zum Rückzug von Harry und Meghan

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. US-Starmoderatorin Oprah Winfrey (65) kann die Entscheidung von Prinz Harry und Herzogin Meghan, sich von ihren Royal-Pflichten weitgehendzurückzuziehen, verstehen. Harry habe "getan, was er tun musste für seine Familie", sagte sie dem US-Promi-Magazin TMZ.com.

Sie glaube, dass es keine leichtfertig oder impulsiv getroffene Entscheidung war, sagte Winfrey weiter - eben weil Harry und Meghan monatelang darüber nachgedacht hätten. Niemand solle sie verurteilen.

Das Paar hat angekündigt, sich weitgehend von seinen royalen Pflichten zurückzuziehen und abwechselnd in Kanada und Großbritannien zu leben. Weil die beiden mehr auf ihr Privatleben pochen als die anderen Royals, mussten sie in Großbritannien viel Kritik einstecken.

Moderatorin dementiert, eine Rolle beim Rückzug gehabt zu haben

Anzeige

Gerüchten zufolge, dass Winfrey ihre Finger beim royalen Abgang mit im Spiel hatte, dementierte die 65-Jährige erst kürzlich. "Meghan und Harry brauchen meine Hilfe nicht, um herauszufinden, was für sie am besten ist", sagte Winfrey kürzlich dem Promimagazin "People". Sie unterstütze das Paar jedoch, egal, welche Entscheidungen es für seine Familie treffe. Winfrey hatte als Gast an der Hochzeit Harrys und Meghans teilgenommen.

Oprah Winfrey (Mitte) war 2018 Gast auf der Hochzeit von Meghan und Harry.

Anzeige

dpa/RND/hma