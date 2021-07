Nach Olympiarückzug: So unterstützen Prominente die Profiturnerin Simone Biles

Anzeige

Turnsuperstar Simone Biles hat offen über ihre Psyche gesprochen und dafür viel Zuspruch und Anerkennung bekommen: Zahlreiche Promis veröffentlichten Beiträge in den sozialen Medien, um die 24-jährige Turnerin zu unterstützen. Biles hatte wegen mentaler Probleme am Mittwoch ihren Start im Einzel-Mehrkampf bei den Olympischen Spielen in Tokio abgesagt. Einen Tag zuvor war die viermalige Olympiasiegerin aus dem Mehrkampf-Finale nach nur einem Gerät ausgestiegen.

Justin Bieber: „Niemand wird jemals den Druck verstehen“

Musikstar Justin Bieber widmete der Sportlerin einen Instagram-Post. „Niemand wird jemals den Druck verstehen, dem du ausgesetzt bist! Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich bin so stolz auf deine Entscheidung, dich zurückzuziehen“, schrieb der 27-Jährige. „Die Leute hielten mich für verrückt, weil ich die ‚Purpose‘-Tour nicht beendet habe, aber es war das Beste, was ich für meine geistige Gesundheit hätte tun können!“

Influencerin Cathy Hummels teilte den Beitrag von Bieber in ihrer Instagram-Story. „Die Seele ist genauso wichtig wie der Körper. Wenn du sie kaputt machst, dann entkommst du nicht“, kommentierte die 33-jährige Frau von Profifußballer Mats Hummels. „Sie ist mutig.“

Michelle Obama spricht Biles Unterstützung aus

„Ich sende dir Liebe und Gebete“, schrieb die Musikerin Janet Jackson auf Twitter. „Deine geistige Gesundheit an erste Stelle zu setzen bedeutet, dich an die erste Stelle zu setzen. Ich stehe zu dir.“ Auch die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, sprach Biles auf Twitter ihre Unterstützung aus. „Wir sind stolz auf dich und drücken dir die Daumen“, teilte Obama auf Twitter mit.

Biles hat sich für den großen Zuspruch bedankt. „Die überströmende Liebe und Unterstützung, die ich erhalten habe, haben mir klargemacht, dass ich mehr bin als meine Leistungen und das Turnen. Daran habe ich vorher nie wirklich geglaubt“, twitterte sie.

Ohne sie hatten die anderen drei US-Teammitglieder Sunisa Lee, Jordan Chiles und Grace McCallum sich die Silbermedaille hinter den russischen Turnerinnen gesichert.