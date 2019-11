Oliver Wnuk: “Kotzbrocken bekommen in Deutschland selten die Hauptrolle”

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Am Samstagabend ist Schauspieler Oliver Wnuk in der ARD-Komödie "Mein Schwiegervater, der Camper" zu sehen. Im exklusiven Interview mit RND.de spricht er über die Dreharbeiten.

Die wichtigste Frage zuerst: Was haben Sie gegen Campen?

Nichts, aber für mich ist es die abstruseste Form des Urlaubs. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man so seinen Urlaub verbringen kann. Ich möchte ja entspannen und dass ich es im Zweifel sogar schöner finde als zu Hause. Dann mache ich doch nicht Downgrading. Mein Badezimmer mit gefühlt 520 Menschen teilen? Nee. (lacht)

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mögen Sie es auch nicht, im Wohnwagen unterwegs zu sein?

Auf gar keinen Fall. Aber meine Frau wäre sofort dabei. (lacht)

Kann man jetzt ihr zuliebe denn nicht über seinen Schatten springen?

(überlegt) Ich habe ja ein neues Lebensmotto: „Vielleicht hat der andere ja recht…“, aber diesem Fall bleibe ich auf meiner Seite des Schattens.

Anzeige

Die Komödie lebt vor allem von den völligen Unterschieden der beiden Hauptfiguren…

Anzeige

Henning und ich sind offensichtlich extrem unterschiedlich: physisch, wie psychisch, aber auch schauspielerisch kommen wir aus unterschiedlichen Richtungen. Das macht es ja so spannend, weil wir großen Respekt voreinander haben und uns sehr achten. Aber gleichzeitig sind wir auch immer voreinander so ein bisschen auf der Pirsch und in der Hab-Acht-Stellung. Das hilft bei einer Komödie mehr, als wenn man total buddymäßig wäre und es überhaupt gar keine Spannungen zwischen uns gäbe. Gerade in so einer Konstellation hat uns die Grundspannung geholfen. Dadurch entstehen schöne Dinge.

Haben sich diese Unterschiede auch nach Drehschluss fortgesetzt?

Henning hat während des gesamten Drehs auf dem Campingplatz gelebt und ich im Hotel. Nach Drehschluss haben wir uns nicht oft gesehen, aber das ist doch gar nicht schlimm. Wir machen unseren Job ja auch schon ein paar Jahre und haben alle Familien. Die Zeiten, in denen man Drehen als Ferienlager angesehen hat, sind definitiv vorbei. Wir sind da ja nicht im Landschulheim, sondern bei der Arbeit. Wenn man Hauptrollen spielt, hat man nach Drehschluss eh noch ein bisschen was zu tun.

Hätten Sie auch mal Lust auf eine Hauptrolle als Kotzbrocken?

Richtig böse Kotzbrocken bekommen in Deutschland selten die Hauptrolle, da bei uns immer erst mal alles sympathisch sein muss. Das ändert sich gerade ein bisschen. Aber ich hätte sehr große Lust, mal jemand mit einer großen Psychose zu spielen. Nur das Schauspielerleben ist nicht immer ein Wunschkonzert.

Gab es beim Dreh auch eine besonders schwierige Szene?

Anzeige

Wenn mir blaue Brühe ins Gesicht gespritzt wird, ist es kein Problem für mich. Ich bin eher nicht so ein Fan von Nacktszenen. Dabei geht es mir gar nicht so um das, was der Zuschauer sieht oder nicht sieht, aber es ist doch gewöhnungsbedürftig nackig vor seinem Team herumzuturnen.