Oliver und Amira Pocher sind erneut Eltern geworden

Anzeige

Anzeige

Köln. Comedian Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (28) sind erneut Eltern geworden. „Die Pochers hier: Filmtitel: Nummer 5 lebt! ❤️ Da gab es noch eine kleine Bescherung nach Weihnachten! Das verrückte Jahr 2020 hat noch einen krönenden Abschluss! Und schon wieder neu verliebt!!“, schrieb Pocher am Sonntag auf seinen Social-Kanälen.

Auch Amira Pocher verkündete die freudige Nachricht auf Instagram. Beide posteten ein Bild, auf dem sie die kleine Hand ihres Kindes halten.

Es ist ein Junge

Bereits im Oktober hatte das Paar in seinem Podcast „Die Pochers hier“ verraten, dass es sich beim Nachwuchs erneut um einen Sohn handeln wird. Vor wenigen Tagen kündigte Amira Pocher dann via Instagram-Story an, dass sich der Nachwuchs jederzeit auf den Weg machen könne. „Ich platze bald“, witzelte sie und lud ein neues Foto ihres Babybauchs hoch.

Anzeige

Für Amira und OIiver Pocher ist es das zweite gemeinsame Kind, ihr erster Sohn kam im November 2019 zur Welt. Oliver Pocher hat bereits drei weitere Kinder aus der Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden: eine Tochter (geboren 2010) und Zwillingssöhne (geboren 2011).