Gedenken an George Floyd: Oliver Pocher schweigt acht Minuten und 46 Sekunden lang live im TV

Ein besonderes Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt setzt Comedian Oliver Pocher am Donnerstagabend in seiner Show: Er schweigt acht Minuten und 46 Sekunden lang – so lange kniete ein Polizist bei einem brutalen Polizeieinsatz auf dem Hals des Schwarzen George Floyd.