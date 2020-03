Oliver Pocher mit Coronavirus infiziert - Comedian mit Appell an Fans

Anzeige

Er hatte bereits damit gerechnet, nun liegen seine Testergebnisse vor: Comedian Oliver Pocher ist mit Coronavirus infiziert. Das teilte der 42-Jährige am Samstag in einem Video auf Instagram mit. Zuvor war Pochers Ehefrau Amira positiv auf das Virus getestet worden.

Pocher hatte sich nach der Diagnose seiner Frau bereits in häusliche Quarantäne begeben – wirklich überrascht zeigte er sich über sein positives Testergebnis nicht. Dennoch forderte der Entertainer seine Follower erneut dazu auf, zu Hause zu bleiben.

In den vergangenen Tagen hatte Oliver Pocher in den sozialen Medien immer wieder dazu aufgerufen, die Warnungen bezüglich der Ansteckungsgefahr des Coronavirus ernst zu nehmen. Darüber hinaus hatte er auch das Verhalten diverser deutscher Influencer in Bezug auf den korrekten Umgang in Zeiten des Coronavirus kritisiert.

