Oliver Pocher: „Michael Wendler ist die Lachnummer der Nation“

Egal ob „Playboy“-Fotos oder ein Autogeschenk von Laura Müller an ihren „Schatzi“ – Comedian Oliver Pocher lässt keine Gelegenheit aus, um Michael Wendler und seine 19-jährige Freundin auf die Schippe zu nehmen. Erst kürzlich ahmte er erneut ein Instagram-Video des Wein trinkenden Schlagersängers nach und sorgte im Netz für Belustigung.

Pocher spottet gerne über Wendler

In einem RTL-Interview äußerten sich Oliver Pocher und seine Frau Amira nun zu den öffentlichen Parodien. „[Michael Wendler] ist an Fremdscham teilweise nicht zu überbieten. [Durch seine Freundin] ist er ja die Lachnummer der Nation“, sagte Pocher dem Sender RTL. Das Ehepaar hatte mit einer gemeinsamen Persiflage des Paars vergangene Woche in den sozialen Netzwerken für Erheiterung gesorgt. „Er liefert auch so viel Material“, so Amira Pocher über den Wendler.

Während seine Frau zunächst Bedenken hatte, das Video zu teilen, habe Pocher jedoch keine Sorge wegen möglicher Konsequenzen gehabt: „Wir haben bemerkt, wie der aktuelle Kontostand vom Wendler ist und dass er sich keinen Anwalt leisten kann. Dann haben wir es erst recht gepostet.“

Der Moderator spielt damit auf die finanzielle Lage des Schlagerstars an, die derzeit keine leichte sein soll. In einem Instagram-Video wies Michael Wendler die Gerüchte jedoch zurück. „Das ist so lächerlich. Denn ich werde jede Forderung gegen mich natürlich bezahlen“, versprach der Sänger in dem Video.

RND/al