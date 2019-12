Obamas sollen Luxus-Strandvilla auf Insel gekauft haben

Anzeige

Anzeige

Washington. Der frühere US-Präsident Barack Obama und die ehemalige First Lady Michelle Obama haben Medienberichten zufolge ein Luxusanwesen am Strand der Insel Martha's Vineyard gekauft. Das berichten sowohl das Promi-Portal "TMZ" als auch die Lokalzeitungen "Vineyard Gazette" und "Martha's Vineyard Times". Aus dem Grundbucheintrag im Bezirk Dukes geht hervor, dass der frühere Besitzer des Basketball-Teams Boston Celtics, Wycliffe Grousbeck, das Anwesen am Mittwoch für 11,75 Millionen Dollar (10,58 Millionen Euro) verkauft hat. Der Name der Obamas wird darin nicht genannt.

Als Käufer tritt ein Treuhandfonds auf, der nach Angaben der "Vineyard Gazette" die frühere Präsidentenfamilie repräsentiert. Die Zeitung berichtete, die Villa im US-Bundesstaat Massachusetts habe 640 Quadratmeter Wohnfläche und liege auf einem fast 120.000 Quadratmeter großen Grundstück - letzteres entspricht mehr als 16 Fußballfeldern. Das Haus in Strandlage habe sieben Schlafzimmer und mehrere Kamine, auch ein Pool darf natürlich nicht fehlen.

Ein Schnäppchen für die Obamas?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Diesem Bericht zufolge haben die Obamas ein Schnäppchen gemacht: Das Haus sei seit 2015 auf dem Markt, als es für 22,5 Millionen Dollar angeboten worden sei. Im Sommer sei der Preis auf 16,25 Millionen Dollar und dann auf 14,85 Millionen Dollar reduziert worden. Die Obamas - wie andere gut betuchte Prominente regelmäßige Besucher von Martha's Vineyard - kennen das Haus gut: Im August hatten sie es für ihren Urlaub gemietet. Seitdem gab es Gerüchte, dass sie das Anwesen kaufen könnten.

Die "Martha's Vineyard Times" zitierte aus der Verkaufsanzeige, wonach das Haus einen "spektakulären Blick aufs Wasser" biete - Meeresrauschen inklusive. "TMZ" berichtete, das Anwesen verfüge auch über ein Bootshaus und einen privaten Strand. "Die Einweihungsparty nächsten Sommer wird heiß!", meint das Promi-Portal zu wissen.

Kauf der Luxusimmobilie dürfte den Obamas nicht schwergefallen sein

Selbst nach acht Jahren im Weißen Haus (2009 bis 2017) könnte sich Barack Obama die Villa nur mit seinem Präsidentengehalt nicht leisten: Der Chef im Oval Office bekommt in den USA ein Jahresgehalt von 400.000 Dollar. Dennoch dürfte den Obamas der Kauf der Luxusimmobilie nicht schwergefallen sein: US-Medienberichten zufolge bekamen sie für einen Autorenvertrag für zwei Bücher von einem Verlag einen Vorschuss von 60 Millionen Dollar. Michelle Obama hat Millionen Exemplare ihrer Memoiren mit dem Titel "Becoming" verkauft. Barack Obamas Memoiren lassen noch auf sich warten. Er verdient allerdings zusätzlich Geld durch Vorträge.

RND/dpa