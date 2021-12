Ende der Bewährungszeit: O.J. Simpson ist „ein komplett freier Mann“

Anzeige

Der frühere US-Footballstar und Schauspieler O.J. Simpson (74) ist ein freier Mann. Seine Bewährungszeit sei am 1. Dezember wegen guter Führung beendet worden, bestätigte eine Polizeisprecherin aus dem US-Staat Nevada gegenüber der Nachrichtenagentur AP. 2008 war das früher gefeierte Sportidol wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von maximal 33 Jahren verurteilt worden. Im Oktober 2017 wurde Simpson dann vorzeitig entlassen.

„Mr. Simpson ist ein komplett freier Mann“, sagte der Anwalt des früheren Sportstars, Malcolm LaVergne, der Nachrichtenagentur. Angaben darüber, ob Simpson nach Aufhebung der Auflagen in Nevada bleiben werde, wollte LaVergne dem Bericht zufolge nicht machen. Simpson hatte nach seiner Haftentlassung im Jahr 2017 angekündigt, nach Florida ziehen zu wollen.

Überfall in Las Vegas

Simpson war 2007 zusammen mit mehreren Komplizen, die bewaffnet waren, in ein Hotelzimmer in Las Vegas eingedrungen und hatte zwei Händler von Fanartikeln gezwungen, ihm persönliche Erinnerungsstücke zu geben, die Simpson nach eigenen Angaben gestohlen worden waren. 2008 verurteilte ihn ein Gericht wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von maximal 33 Jahren. Das Gericht legte damals fest, dass ein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung nicht vor 2017 gestellt werden kann und Simpson eine Mindeststrafe von neun Jahren absitzen muss.

Es war nicht das erste Mal, dass Simpson mit dem Gesetz in Konflikt geriet: Der Tod seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ronald Goldman im Jahr 1994 hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Simpson war beschuldigt worden, die beiden mit Messerstichen getötet zu haben.

1995 stand der einstige Football-Star, der auch in den „Nackte Kanone“-Filmkomödien der 1980er- und 1990er-Jahre mitspielte, deswegen vor Gericht. In dem als „Prozess des Jahrhunderts“ bekannt gewordenen Verfahren wurde Simpson freigesprochen, in einem späteren Zivilverfahren dann aber zu einer Millionenzahlung an die Opfer-Familien verurteilt.