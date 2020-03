Nova Meierhenrichs Mutter spricht Eltern auf Spielplatz an – und wird angehustet

Anzeige

Spielplätze sollen aktuell deutschlandweit nicht betreten werden, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen. Trotzdem gibt es immer noch Eltern, die sich darüber hinwegsetzen – und mit ihren Kindern trotzdem dort spielen.

Nun hat Moderatorin Nova Meierhenrich (“Prominent”) von einem besonders extremen Fall auf Twitter erzählt. Ihre Mutter sei an einem vollen Spielplatz vorbeigegangen und habe junge Eltern darauf nett angesprochen, ob sie denn nicht wüssten, wie ernst die Lage gerade sei. Ihre Mutter sei daraufhin von jungen Eltern angehustet, mit “Corona, Corona” und wie nervig alte Leute doch seien angeschrien worden. Meierhenrich kommentiert selbst: “Man kann es fast nicht glauben, dass Menschen SO sind.” Die Szene habe sich in einer ruhigen Kleinstadt im Münsterland abgespielt, so die Moderatorin. Ihre Mutter sei daraufhin erst mal schnell weggegangen, “hat sich dann ans Bürgertelefon gewendet, die auch sagten: ‘das nächste Mal die Polizei rufen’.”

Unfassbar! Meine Mum wurde gestern beim Spaziergang von jungen Eltern extra!! angehustet, mit „Corona, Corona“ angeschrien & wie nervig doch alte Leute wären. Nur weil sie an einem vollen Spielplatz ganz nett zu diesen sagte, ob sie denn nicht wissen wie ernst es ist! #COVIDー19 — Nova Meierhenrich (@NovaMeierhenric) March 22, 2020

