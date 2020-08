Notarzt-Einsatz: Melanie Müller in Sorge um an Corona erkrankten Ehemann

Anzeige

Leipzig. Ballermann-Sängerin Melanie Müller ist in Sorge um ihren an Corona erkrankten Ehemann Mike Blümer. Der Gesundheitszustand des 53-Jährigen habe sich verschlechtert, „ich musste in der Nacht zu Donnerstag den Krankenwagen rufen“, sagte die Sängerin (31) der „Bild“-Zeitung. Ein Notarzt habe ihren Mann zuhause in Leipzig versorgt, dem Bericht zufolge hat er mit heftigen Symptomen zu kämpfen.

Auch Müller und ihre beiden Kinder sind mit dem Coronavirus infiziert, Symptome zeigen alle drei aber nicht. Ganz anders ihr Mann. Der liege „seit acht Tagen komplett flach“, ihm gehe es wirklich schlecht, hatte Müller bereits am Mittwoch gegenüber RTL gesagt. In der Nacht dann der Rettungswagen-Einsatz.

Melanie Müller: Vor Wochen schimpfte sie noch über die Maskenpflicht

Am Donnerstagmittag sei dann der Hausarzt zur Visite gekommen: „Mein Mann hat eine Infusion und eine Spritze bekommen“, so Melanie Müller. „Zum Glück ist sein Zustand jetzt etwas besser. Er weigert sich nämlich, in die Klinik zu gehen. Jetzt muss aber die Lunge geröntgt werden“, so Müller zu „Bild“

Die Ballermann-Sängerin war zu Beginn der Pandemie als scharfe Kritikerin der Corona-Bestimmungen aufgefallen, schimpfte unter anderem über die Maskenpflicht („Ich kam mir noch nie so veralbert vor“). Nach der Infektion ihrer Familie schlägt Müller inzwischen sanftere Töne an.