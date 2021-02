Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen hat Corona: TV-Auftritt abgesagt

Anzeige

Rom. Der Südtiroler Musiker Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen hat Corona und musste deshalb seinen „Riverboat“-Auftritt im MDR-Fernsehen absagen. „Kurz vorher wurde ich leider positiv getestet“, sagte der 60-jährige Sänger und Frontmann der Spatzen am Montag in einem Video auf Facebook.

„Mir geht es eigentlich zur Zeit gut“, erläuterte der Künstler aus Norditalien der Deutschen Presse-Agentur. „Ich werde hier demnächst noch mal getestet.“ Der Volksmusiker sollte eigentlich am Freitagabend gemeinsam mit seinem Sohn Alexander in der MDR-Sendung „Riverboat“ auftreten. Das wurde abgesagt.

Kastelruther Spatzen wollen „Riverboat“-Auftritt nachholen

Er sei zu Hause, wohne isoliert in einer Ferienwohnung und habe nur leichte, grippeähnliche Symptome, ergänzte Rier in dem Video. „Ansonsten passt alles.“ Die Musikergruppe teilte mit: „Die Sendung wird natürlich nachgeholt, sobald er wieder gesund ist.“ Kastelruth ist eine kleine Gemeinde in der Nähe der Südtiroler Hauptstadt Bozen.