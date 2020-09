Nina Hoss hat heimlich geheiratet: “Vor fünf Jahren haben wir den Schritt gemacht"

Anzeige

Anzeige

Schauspielerin Nina Hoss ist bereits seit 17 Jahren in einer Beziehung mit dem erfolgreichen Musikproduzenten Alex Silva (produzierte u.a. Herbert Grönemeyers Album “Mensch”). Im Bunte-Interview verrät sie jetzt, dass sie seit längerem verheiratet ist: “Sie werden staunen: Wir sind ja schon verheiratet, vor fünf Jahren haben wir den Schritt gemacht. Und nie bereut”, sagt Hoss.

Seit 17 Jahren glücklich

So erklärt die Schauspielerin auch, warum sie so glücklich ist mit ihrem Mann, einem gebürtigen Waliser: “Es ist etwas besonderes, dass wir nach 17 Jahren immer noch so viel zu lachen haben und in dieselbe Richtung blicken. Keiner hält den anderen zurück, wir regen uns auch künstlerisch an.”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Preis gewonnen

Anzeige

Die 45 Jahre alte Schauspielerin ist bekannt für Filme wie “Yella” oder “Die weiße Massai”. In Starnberg wird auch ihr Film “Schwesterlein” gezeigt, in dem sie mit Lars Eidinger spielt und der Ende Oktober in die Kinos kommt. Das Krebsdrama war schon auf der Berlinale zu sehen. Zuletzt gewann sie den Hannelore-Elsner-Schauspielpreis des Fünf Seen Filmfestivals in Oberbayern.