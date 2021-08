Niki Laudas Witwe ist wieder vergeben

Anzeige

Nach dem Tod des ehemaligen Formel-1-Rennfahrers Niki Lauda hat seine Witwe Birgit wieder einen Mann an ihrer Seite. Die 42-Jährige besuchte am Wochenende mit ihrem neuen Partner, dem Finanzexperten Markus Sieberer (53), die „Tosca”-Premiere der Salzburger Festspiele, wie „Bild” berichtet.

„Marcus ist nicht nur ein Begleiter. Er ist der neue Mann in meinem Leben nach Niki. Wir haben uns auf Ibiza durch gemeinsame Freunde kennengelernt”, sagte sie der Zeitung. Das Paar ist seit Anfang des Jahres in einer Beziehung.

Der Ex-Profi-Rennfahrer Lauda war am 20. Mai 2019 im Alter von 70 Jahren in einem Krankenhaus in Zürich gestorben. Das Ehepaar Lauda war elf Jahre verheiratet und bekam zwei Kinder, die Zwillinge Max und Mia (11).