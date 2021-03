Nike klagt gegen „Satansschuh“ von US-Rapper Lil Nas X

Anzeige

Los Angeles. Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike hat laut einem Medienbericht das US-Kunstkollektiv „MSCHF“ wegen Markenrechtsverletzung nach ihrer Zusammenarbeit mit dem Rapper Lil Nas X verklagt. MSCHF hatte am Montag 666 Paare eines „Satanschuhs“ verkauft, der zusammen mit dem Rapper entwickelt wurde.

Schuhe wurden ohne Einwilligung von Nike hergestellt

Die Schuhe seien jedoch ohne Genehmigung des Unternehmens hergestellt worden, berichtete das Musik-Magazin „Rolling Stone“, dem die Klage vorlag. Die „Satanschuhe“ sind demnach inoffizielle Redesigns von Nikes Markenzeichen, dem Air Max 97-Sneaker.

eiter hieß es von Nike, der Schuh habe bereits „erheblichen Schaden für [Nikes] Firmenwert verursacht. Die Schuhe zeichnen sich durch ein Pentagramm-Design aus, außerdem durch ein umgekehrtes Kreuz und einen Verweis auf eine Stelle in der Bibel, Lukas 10:18 („Ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen“). Die Schuhe wurden zu einem Preis von 1018 US-Dollar pro Paar verkauft. Der Preis war wiederum eine Anlehnung an den Bibelvers. Laut MSCHF seien die Schuhe innerhalb einer Minute ausverkauft gewesen.

Die Turnschuhe sollen, wie der Sender NBC News berichtete, auch einen Tropfen menschlichen Blutes in der Sohle enthalten, das von Mitgliedern des MSCHF-Teams stammt. Der Verkauf der Schuhe soll im Zusammenhang mit dem neuen Song des 21 Jahre alten Rappers, „Montero (Call Me by Your Name)“, stehen. In dem Video simuliert er Sex in der Hölle mit einer Gestalt, die Teufelshörner trägt. Lil Nas X setzt sich auf SatansThron, steckt sich dessen Hörner an den Kopf - glühende Augen deuten an, dass er nun selbst zum Gottseibeiuns geworden ist. Die Turnschuhe trägt er nicht.

Lil Nas X wurde mit seiner Debütsingle „Old Town Road“ weltbekannt. Mit insgesamt 19 Wochen an der Spitze der US-Billboard-Charts wurde der Country-Rap 2019 zum erfolgreichsten Song in der Geschichte der US-Chats. Auch in Deutschland erreichte „OldTown Road“ Platz 1.