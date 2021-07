Niederländisches Königspaar zu Besuch im Bundestag

Anzeige

Berlin. Royaler Glanz im Bundestag: Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat am Dienstag das niederländische Königspaar im Berliner Reichstagsgebäude empfangen. Für König Willem-Alexander (54) und Königin Máxima (50) war das rund 20-minütige Gespräch mit Schäuble der Auftakt ihres zweiten Besuchstages, an dem eine ganze Reihe hochrangiger Treffen auf dem Programm steht.

So kommen die königlichen Gäste am Nachmittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen. Darüber hinaus werden sie von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) im Bundesrat empfangen, wo Willem-Alexander eine Rede halten wird. Am Abend steht außerdem ein gemeinsamer Konzertbesuch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Programm.