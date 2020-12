„Coming soon“: Michael Wendler kündigt neues Album an

Anzeige

Ob krude Verschwörungstheorien, seine Beziehung mit Laura Müller (20) oder der Dauer-Zwist mit Comedian Oliver Pocher: Über mangelnde Schlagzeilen kann sich Schlagerstar Michael Wendler (48) im Jahr 2020 wahrlich nicht beklagen. Nur eines war zuletzt gar nicht mehr Thema: die Musik des „Egal“-Sängers. Doch das soll sich jetzt ändern, der Wendler kündigt überraschend ein neues Album an.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Sänger am frühen Mittwochmorgen ein Bild, das ihn vor einer US-Flagge zeigt, der Blick schweift in die Ferne. Dazu schreibt der Wendler: „Das neue Album Start 2021″, gefolgt von den Worten „Coming Soon“ („kommt bald“).

Singt auch Laura auf dem neuen Album?

Bereits im März hatte der Schlagersänger neue Musik angekündigt, doch dann kamen die Corona-Pandemie und der Eklat um krude Verschwörungstheorien und sein DSDS-Aus dazwischen. Bekannt über die neuen Lieder des Wendler ist bislang nichts - im Frühjahr hatte der 48-Jährige allerdings verraten, auf der neuen Platte werde er nicht ausschließlich alleine zu hören sein: Seine Laura sollte ebenfalls den einen oder anderen Gesangspart übernehmen.

Das letzte Album von Michael Wendler, „Stunde Null“, war im Juni 2019 erschienen.