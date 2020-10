Neues Video der Royals: So niedlich klingen die Stimmen von Prinz George und seinen Geschwistern

Anzeige

Immer wieder entzücken die Royals ihre Fans mit niedlichen Kinderfotos. Nun haben Prinz William und seine Frau Kate auf ihrer Instagram-Seite ein neues Video ihrer Kinder veröffentlicht. Es zeigt Prinz George, Prinzessin Charlotte und den kleinen Prinz Louis, wie sie dem britischen Forscher David Attenborough Fragen stellen.

So will zum Beispiel Prinz Louis von Attenborough wissen, welches Tier er am liebsten mag. Attenborough verrät: „Ich glaube ich mag Affen am liebsten.“

Sein Bruder Prinz George fragt den Naturforscher, welches Tier als nächstes aussterben wird. Attenborough antwortet, dass er hofft, dass keins mehr aussterben wird. Dann erklärt er dem künftigen König von England, wie Menschen Tiere schützen können.

Prinzessin Charlotte verrät Attenborough, dass sie Spinnen mag. Sie will von ihm wissen, ob er die Tiere genauso toll findet wie sie. Er antwortet der Fünfjährigen: „Ich liebe Spinnen. Sie können schöne Dinge tun.“ Dann erklärt er Charlotte, woher die Angst der Menschen vor Spinnen rührt. Das liege unter anderem daran, dass sie so viel mehr Beine haben als Menschen.

Nicht nur die Antworten des Experten, auch die Fragen der Mini-Royals scheinen die Fans auf Instagram zu begeistern: Bislang wurde das Video mehr als fünf Millionen Mal angeschaut.