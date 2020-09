Neues Foto von Laura Müller – Fans wundern sich über ihre dicke Lippe

Anzeige

Laura Müller zeigt sich auf Instagram von einer anderen Seite: Sie teilte ein schwarz-weißes Foto von ihrem Seitenprofil. In den Kommentaren zeigen sich einige Fans verwundert über ihre Lippen. “Was hat sie mit ihren Lippen gemacht?! Ist ja grauenvoll", kommentiert eine Userin. “Gruselig” schreibt eine andere.

Viele Komplimente

Allerdings findet sich in den Kommentaren auch viel Zustimmung. So schreiben ihre Fans, dass sie ihren Look schön finden: “Wow, was für ein tolles Foto, du bist eine so schöne junge Frau”, kommentiert ein User. “Laura, wie kann man so hübsch sein?”, heißt es auch. Auch dem Wendler gefällt der neue Look: Ihr Ehemann kommentierte unter dem Foto seiner Liebsten “Ich liebe dich” mit einem Herzchen.

Kirchliche Hochzeit im Oktober

Vor einigen Wochen heirateten Müller und Wendler standesamtlich in ihrer Wahlheimat Florida per Videotelefonie. Die kirchliche Trauung sollte zum großen Ereignis werden – doch wegen Corona findet sie nicht wie geplant in Las Vegas statt.

Das schrieb der neue “DSDS”-Juror in seiner Instagram-Story: “Jetzt habe ich für euch eine spektakuläre Neuigkeit und zwar wird geheiratet. Nächsten Monat ist es so weit, hier in Europa feiern wir unsere kirchliche Hochzeit". Die Hochzeit soll im Oktober stattfinden und in der Sendung “Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet” live bei RTL übertragen werden.