Neuer „Grindelwald“: Mads Mikkelsen sieht Depp-Nachfolge als Gratwanderung

Berlin. Nach dem Aus für Johnny Depp steht der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen (55) für die „Harry Potter“-Vorgeschichte „Phantastische Tierwesen 3“ in den Startlöchern. Die Kinorolle sieht er als Gratwanderung: „Es muss eine Brücke geben zwischen dem, was Johnny getan hat, und dem, was ich tun werde. Und gleichzeitig muss ich es mir auch zu eigen machen. Aber wir müssen auch ein paar Links (zur vorherigen Version der Figur) finden“, sagte Mikkelsen dem US-Branchenblatt „Entertainment Weekly“.

Der Däne („King Arthur“, „James Bond 007: Casino Royale“) wird die Rolle des Bösewichts „Grindelwald“ spielen. „Phantastische Tierwesen 3“ soll am 14. Juli 2022 veröffentlicht werden.

Rückzug von Johnny Depp

Anfang November hatte Hollywood-Star Johnny Depp (57) seinen Rückzug aus dem Film bekanntgegeben. Dieser Schritt kam kurz nachdem er einen Gerichtsprozess in Großbritannien gegen die Boulevard-Zeitung „Sun“ verloren hatte. Depp hatte gegen den Verlag wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt.

Mikkelsen sagte zu den Umständen, unter denen er an die Rolle kam: „Jobmäßig ist es offensichtlich superinteressant und schön.“ Es sei aber auch schockierend, dass es zu diesen Ereignissen gekommen sei, und er wünsche beiden Ex-Partnern nur das Beste.