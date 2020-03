Neue Wendler-Laura-Parodie: Pocher nimmt Falcos "Jeanny" als Vorlage

Anzeige

Wochenlang beherrschte der öffentliche Schlagabtausch zwischen Comedian Oliver Pocher und Schlagerstar Michael Wendler die Schlagzeilen, der Streit mündete in der RTL-Show „Pocher vs. Wendler“. Doch wer dachte, mit dem Fernsehduell und einer abschließenden Umarmung der Kontrahenten sei der Zwist endgültig beendet, sieht sich getäuscht: Am Samstag legt Pocher noch einmal nach - mit einer Videoparodie bei Instagram. Dafür hat Pocher den Falco-Hit “Jeanny” auf den Wendler umgetextet. Titel: “Laura & Wendler - Das Finale”.

Mit Regenprasseln, Donnerhall und Schwarzweißbildern einer Playboy-Ausgabe, deren Cover Wendler-Freundin Laura Müller ziert, beginnt das Video; dazu die unverwechselbaren Klänge des Falco-Hits aus dem Jahr 1985. Dann ist die Stimme von Laura Müller zu hören: “Schatz, Schatz, Schatz. Bitte hilf mir Schatz. Ich weiß nicht, was ich machen soll.”

Anschließend erscheint Pocher im Falco-Wendler-Look, mit Sprechgesang und österreichischem Akzent nimmt er das Promi-Paar gehörig auf die Schippe: “Laura, quit living on dreams” - Laura, hör auf, in einer Traumwelt zu leben, singt Pocher unter anderem. Zwischendurch ist auch Pochers Frau Amira als selbstverliebte Laura zu sehen.

Martin Klempnow als Nachrichtenmoderator

Auch Comedian Martin Klempnow hat einen Auftritt als Nachrichtenmoderator, wieder in Anlehnung an Falcos “Jeanny”: “In den letzten Jahren ist die Zahl der Gläubiger dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Presse berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt mit einem 47-jährigen Pop-Schlagersänger gesehen wurde. Die Medien schließen die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hierbei um ein Versehen handelt”, sagt Klempnow mit ernster Stimme.

Es folgt ein Bild des schreienden Pocher/Wendler in einer Zwangsjacke: “Insolwendler, warum stehst du auf die? Laura, du weißt, dass du was besseres verdienst”, singt Pocher. Das Video endet mit einem Bild von Lauras Playboy-Ausgabe, auf der ein Taschentuch liegt.

Falco-Single “Jeanny” sorgte für Skandal

Die Wahl des Songs dürfte eine bewusste Provokation Pochers sein: Die Veröffentlichung der Falco-Single “Jeanny” hatte Mitte der 80-er Jahre für einen Skandal gesorgt, es gab Vorwürfe, der Titel verharmlose oder verherrliche eine Vergewaltigung. Im Newsflash-Teil des Originals berichtete Tagesschau-Sprecher Wilhelm Wieben von einem „dramatischen Anstieg der Zahl der vermissten Personen“ und „einem weiteren tragischen Fall“ eines seit 14 Tagen verschwundenen 19-jährigen Mädchens, bei dem die Polizei die Möglichkeit eines Verbrechens nicht ausschließe.

Die Pocher-Parodie hat bereits nach einer Stunde über 110.000 Aufrufe und zahlreiche positive Kommentare. Lilly Becker schreibt etwa: “Oh mein Gott! So kreativ, so gut. Hoffentlich kann der Wendler es mit Humor nehmen.”